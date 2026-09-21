Politica· 2 min citire

Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan. Premierul desemnat intră oficial în procedura pentru formarea Guvernului

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Scris deMădălina Cristea
Publicat21 sept. 2026, 10:50
SursăRealitatea.net

Administrația Prezidențială a anunțat luni că Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru. Acesta trebuie acum să pregătească programul de guvernare și lista miniștrilor pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.

Administrația Prezidențială a anunțat luni, 21 septembrie, că președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru. Premierul desemnat intră astfel în procedura pentru formarea noului Guvern și trebuie să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Cabinetului.

Decretul a fost emis în baza articolului 103, alineatul (2) din Constituția României, care reglementează procedura de formare a unui nou Executiv.

Siegfried Mureșan, desemnat oficial candidat la funcția de premier

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care se desemnează domnul Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, a transmis Administrația Prezidențială.

Siegfried Mureșan fusese nominalizat de Nicușor Dan după consultările cu partidele parlamentare, iar candidatura sa a primit susținerea PNL, USR și UDMR.

Urmează programul de guvernare și lista miniștrilor

Odată cu desemnarea oficială, Siegfried Mureșan trebuie să pregătească programul de guvernare și lista viitorilor miniștri, pe care să le prezinte Parlamentului pentru obținerea votului de încredere. Premierul desemnat a anunțat că intenționează să prezinte programul de guvernare în prima parte a acestei săptămâni, după care vor urma discuțiile cu formațiunile parlamentare. Mureșan vrea să depună programul și lista Cabinetului în Parlament până la finalul săptămânii, iar audierile miniștrilor ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

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