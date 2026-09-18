Gabriel Oprea anunță rebrandingul UNPR: partidul devine PPMP

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 13:15

Fostul partid UNPR se transformă în PPMP – Partidul Pentru Patrie, Militari și Polițiști, potrivit unui comunicat de presă transmis de generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor activi, în rezervă, în retragere și al familiilor lor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și președinte al noii formațiuni, conform umpmv.eu.

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