PSD, poziție după proiectul privind Ziua Drapelului. Ce spune Sorin Grindeanu

Liderul social-democrat spune că nu încurajează astfel de inițiative și că PSD nu tratează proiectul drept o prioritate.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, se delimitează de proiectul de lege privind Ziua Drapelului Național, care prevede inclusiv sancțiuni pentru oficialii care refuză să sărute drapelul.
Grindeanu: „Nu încurajez lucruri de acest tip”
Întrebat despre proiectul aflat în dezbaterea Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a respins ideea că PSD ar susține astfel de prevederi. „Nu încurajez lucruri de acest tip”, a transmis liderul social-democrat, referindu-se la obligațiile și sancțiunile prevăzute în proiect.
Inițiativa a fost depusă de parlamentari AUR, dar printre semnatari se află și aleși ai PSD, PNL și parlamentari neafiliați. Proiectul a fost adoptat de Senat în 2023 și se află în prezent la Camera Deputaților.
Amenzi pentru cei care refuză să sărute drapelul
Una dintre cele mai controversate prevederi îi vizează pe oficialii care participă la ceremoniile dedicate Zilei Drapelului. Aceștia ar urma să sărute drapelul după ceremonia de binecuvântare, iar refuzul ar putea fi sancționat cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
Proiectul prevede și sancțiuni pentru autoritățile locale care nu amenajează „Piața Tricolorului”, dar și pentru televiziunile și radiourile care nu alocă cel puțin 30 de minute de program dedicate Zilei Drapelului.
În școli ar urma să fie organizate ceremonii speciale, iar proiectul stabilește inclusiv elemente ale ritualului religios prin care drapelul ar fi binecuvântat.
Proiectul a provocat reacții politice
Inițiativa a fost criticată de UDMR, care susține că obligarea unor persoane să sărute drapelul și stabilirea prin lege a unor elemente religioase ridică probleme privind libertatea religioasă și autonomia cultelor.
Deși proiectul are semnături din mai multe partide, poziția exprimată de Sorin Grindeanu indică faptul că PSD nu consideră această inițiativă una dintre prioritățile sale.
Legea nu este încă în vigoare. Pentru a ajunge la promulgare, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.