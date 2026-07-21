Rareș Bogdan, în exclusivitate la Realitatea PLUS: „PNL trebuie să revină la valorile conservatoare. Susținerea pentru această platformă este uriașă”

Publicat 21 iul. 2026, 18:15 Sursă Realitatea PLUS

Rareș Bogdan susține că noua platformă conservatoare lansată în interiorul Partidului Național Liberal beneficiază de o susținere mult mai mare decât se aștepta, afirmând că, în mai puțin de 24 de ore de la lansare, a primit sute de mesaje de susținere din partea liderilor și aleșilor liberali din întreaga țară.

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