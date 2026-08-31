Politica· 2 min citire

Ședință crucială la PSD. Social-democrații au votat două variante privind intrarea la guvernare

Sorin Grindeanu, lider PSD

Sorin Grindeanu, lider PSD

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat31 aug. 2026, 13:15
SursăRealitatea PLUS

Au început discuțiile cruciale pentru formarea viitorului Guvern! Liderii PSD s-au reunit în ședință la Sinaia, iar surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că s-a votat rezoluția privind intrarea la guvernare, iar Sorin Grindeanu este varianta de premier propusă de PSD. În aceste condiții, social-democrații vor susține fie un guvern minoritar PSD, fie vor accepta un premier independent, dar cu un cabinet din care să facă parte mai mulți miniștri social-democrați. Aceleași surse susțin că PSD a discutat despre susținerea în Parlament și cu tabăra din PNL care îl contestă pe Ilie Bolojan.

Surse afirmă că PSD ar dori ca Alexandru Nazare să rămână la Finanțe în varianta în care Sorin Grindeanu este desemnat premier și că au existat discuții și cu tabăra anti-Bolojan din PNL pentru susținerea unui Guvern PSD. Nominalizarea pentru premier este așteptată cel mai probabil la finalul săptămânii.

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Social-democrații vor, de asemenea, să impună o interdicție privind transferarea disputelor interne la Bruxelles, după scrisoarea trimisă de USR și PNL pe tema legii integrității.

La ora 14:00 ar urma să aibă loc o conferință de presă a liderilor PSD, iar la ora 15:00 se reunesc și grupurile parlamentare ale PSD, tot la Sinaia, vor discuta despre prioritățile din această sesiune parlamentară, noua sesiune parlamentară, iar mâine, potrivit surselor Realitatea Plus, Nicușor Dan va discuta cu liderii partidelor, în așa fel încât la finalul săptămânii să fie desemnat un nou premier.

Aceleași surse au indicat faptul că în acest guvern care se va forma în jurul PSD, se va alătura și UDMR, iar președintele Nicușor Dan își dorește să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește portofoliile de la Externe și Apărare, pentru că sunt ministere cu care administrația prezidențială are o colaborare directă. I

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