Ședință crucială la PSD. Social-democrații au votat două variante privind intrarea la guvernare

Publicat 31 aug. 2026, 13:15 Sursă Realitatea PLUS

Au început discuțiile cruciale pentru formarea viitorului Guvern! Liderii PSD s-au reunit în ședință la Sinaia, iar surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că s-a votat rezoluția privind intrarea la guvernare, iar Sorin Grindeanu este varianta de premier propusă de PSD. În aceste condiții, social-democrații vor susține fie un guvern minoritar PSD, fie vor accepta un premier independent, dar cu un cabinet din care să facă parte mai mulți miniștri social-democrați. Aceleași surse susțin că PSD a discutat despre susținerea în Parlament și cu tabăra din PNL care îl contestă pe Ilie Bolojan.

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