Ședință de urgență la Guvern, prima după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă. Ce măsuri de criză va anunța Bolojan?

Publicat 14 aug. 2026, 07:55 Sursă Realitate Plus

În această dimineață, Guvernul demis condus de Ilie Bolojan se reunește într-o ședință de urgență, prima după ce Reactorul 2 al Centralei Nucleare Cernavodă a fost oprit și debranșat de la Sistemul Energetic Național. Datele nu sunt deloc încurajatoare: joi seară, la orele de vârf, importurile de energie s-au dublat față de ziua de miercuri, când unitatea nucleară încă livra în sistem.

Distribuie articolul