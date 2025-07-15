SORIN GRINDEANU: CONGRESUL PSD, ÎN TOAMNĂ

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seară, că viitorul congres al partidului va avea loc mai mult ca sigur în această toamnă.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seară, că viitorul congres al partidului va avea loc mai mult ca sigur în această toamnă.

El a menționat că, dincolo de chestiunile legate de conducere, partidul trebuie să se concentreze pe clarificarea identității doctrinare.

"Suntem acum în jurul a 20%, de unde trebuie să începe să creștem. Nu înseamnă că nu pot să existe în PSD diverse curente, care pot să aibă susținere mai mare sau mai mică. Poate să existe, cum a fost pe vremea lui Liviu Dragnea, un curent puternic mai patriotic, naționalist și asta ne-a dus la niște procente foarte mari. Poate să existe un curent de social-democrație europeană, dacă vreți, cum a fost pe vremea lui Mircea Geoană.

PSD trebuie să evite, în schimb, să se înscrie în linia partidelor socialiste europene clasice. PSD-ul trebuie să aibă specificul său în România, așa cum l-am avut în ultimii 30 de ani, chiar dacă am fost partid de stânga și suntem partid de stânga. Asta este ceea ce-mi doresc de la congres: să existe această clarificare și e absolut normal să existe această clarificare doctrinară pentru anii viitori", a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă va candida pentru funcția de președinte al PSD, acesta a lăsat toate opțiunile deschise: "O să vedem. Sincer. Evident că există și varianta să nu candidez".

Grindeanu a mai spus că eșecul înregistrat de PSD la ultimele alegeri prezidențiale demonstrează în mod clar că lucrurile trebuie schimbate.

"Eu am înțeles motivul pentru care Marcel Ciolacu a vrut să aducă o linie nouă în partid, pentru că a vrut să lărgească baza. Dovada că nu s-a judecat foarte bine stă în faptul că nu am avut succesul pe care ni l-am dorit în alegeri. Asta înseamnă că lucrurile în anii viitori trebuie să stea altcumva. Și să ne bazăm pe oameni care, cel puțin în funcțiile de conducere, nu vin, așa, peste noapte și sunt vicepreședinți, prim-vicepreședinți, secretari generali dintr-o dată. Pentru că niciodată nu poți să arzi anumite etape care îți dau anumite experiențe într-un cadrul organizațional așa cum e PSD-ul", a mai spus Sorin Grindeanu.

Sursa: Realitatea Din PSD