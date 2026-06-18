Sorin Grindeanu: „Dacă mai facem Guvern, o facem fără USR și am o mare problemă cu UDMR!”

Social-democrații s-au reunit într-o ședință crucială la sediul partidului. Discuțiile vin imediat după negocierile tensionate de aseară cu premierul desemnat, Adrian Veștea, la Vila Lac, și în contextul în care votul pentru învestirea noului Guvern ar putea avea loc luni în Parlament.
În timp ce Adrian Veștea depune astăzi lista de miniștri și programul de guvernare, Sorin Grindeanu a lansat un atac extrem de dur la adresa partenerilor politici, într-un discurs ferm rostit în fața colegilor.
Calendarul depunerii noului Executiv este extrem de strâns: după depunerea listei de miniștri de către Veștea, va fi convocată ședința birourilor permanente reunite, urmată imediat de audierile din comisiile de specialitate. În paralel cu agitația din tabăra PSD, la Palatul Victoria începe o ședință de Guvern – cel mai probabil ultima condusă de Ilie Bolojan înainte de debarcare.
„În acest moment, Partidul Social Democrat se află în situația următoare: stăm și analizăm foarte bine tot ceea ce ține de program. Fiindcă, dacă e să privim doar ceea ce s-a întâmplat ultima dată, și anume în urmă cu un an, când noi am venit de bună-credință într-o coaliție, am fost cam singurii de bună-credință în acea coaliție. Toți ceilalți n-au avut decât un singur scop: să ne înjure pe noi”, a declarat Sorin Grindeanu, conform surselor din partid.
Potrivit liderului PSD, experiența de anul trecut obligă partidul la o prudență maximă în negocierile actuale, decizia finală privind susținerea Cabinetului Veștea urmând să fie luată strict în forurile statutare după o evaluare la sânge a documentelor depuse la Parlament.
În cadrul ședinței PSD, Sorin Grindeanu a luat cuvântul și a prezentat o radiografie tăioasă a ultimelor săptămâni de criză politică, arătând cu degetul spre jocurile de culise ale celorlalte partide.
Sorin Grindeanu: „Suntem maturul din încăpere. Alții sunt ghidați doar de interese personale”
Liderul social-democrat a început prin a le prezenta colegilor calendarul acțiunilor politice și a ținut să sublinieze stabilitatea de care a dat dovadă PSD în această perioadă critică.
„Vă prezint calendarul ca să știți exact cum au stat și cum stau lucrurile. Am demonstrat în ultimele săptămâni că suntem cel mai serios partid, «maturul din încăpere», care acționează exclusiv pentru români, spre deosebire de alte formațiuni ghidate doar de interesele unor persoane”, a declarat Sorin Grindeanu în fața social-democraților.
Acesta a taxat dur indecizia și răzgândirile succesive ale liderilor din celelalte tabere politice, care au blocat negocierile pentru formarea noului Executiv.
„Sunt unii domni care au afirmat mai întâi că susțin un guvern tehnocrat, după care au organizat o ședință și au anunțat că vor un guvern politic. Apoi, alți domni au spus că votează un guvern politic, pentru ca ulterior, într-o altă ședință, să decidă că nu îl mai susțin.”
Rupere definitivă: Fără USR la guvernare și linii roșii pentru UDMR
În privința viitoarelor alianțe și a configurării unei majorități parlamentare, Sorin Grindeanu a fost categoric. Acesta a anunțat că deciziile finale se vor lua în forurile de conducere ale partidului, însă a trasat două linii roșii clare: excluderea totală a USR și rețineri majore față de UDMR.
„În acest moment, deciziile noastre se vor lua exclusiv în forurile statutare: Biroul Politic Național (BPN) și Consiliul Politic Național (CPN). Un lucru este cert: dacă vom mai forma un Guvern, o vom face fără USR! De asemenea, am o mare reținere în a mai construi majorități cu UDMR, după modul în care reprezentanții lor s-au comportat în ultimele zile”, a avertizat Grindeanu, moment în care din sală s-au auzit aprobări puternice: „Da, așa este!”.
Liderul PSD a explicat că partidul nu mai este dispus să accepte compromisuri de fațadă cu formațiuni care folosesc atacurile la adresa social-democraților ca unică strategie politică.
„Pe noi ne interesează să facem bine pentru oameni, să analizăm programul de guvernare și să nu mai intrăm cu naivitate într-o coaliție în care partenerii au ca unică agendă să ne atace pe noi. De aceea, decizia pe care o avem acum de luat trebuie foarte bine cântărită.”
Atac frontal la Ilie Bolojan: „Bătălia lui personală e mai importantă decât România”
Finalul discursului lui Grindeanu a fost rezervat premierului interimar Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat de dezinteres total față de problemele economice stringente ale țării și de blocarea activității legislative.
„Faptul că pe Bolojan nu îl interesează economia României, că Guvernul nu are lege de abilitare, iar Parlamentul mai funcționează doar până săptămâna viitoare – toate acestea nu îi mai preocupă pe ei. Sunt preocupați doar să înjure PSD-ul și să își păstreze funcțiile. Bătălia lor personală pare mai importantă decât România. Pe noi, în schimb, ne interesează românii și România!”, a conchis Sorin Grindeanu.
„Lumea este sătulă pentru că Bolojan se gândește doar la el. Cine îl critică, îl dă afară din PNL. Dacă cineva o să fie exclus din PNL? Nu e treaba mea, PSD are voie să decidă pentru PSD. Acum vin cei de la PNL să le votăm un guvern minoritar, iar eu nu sunt de acord. Cu ce voturi să treacă?
În Parlament avem în acest moment o împărțire egală în trei mari grupuri politice: PSD, blocul format din PNL, USR și UDMR, și grupul suveraniștilor. Nu se poate altfel să faci majorități! Singura cale de a avea o majoritate stabilă este refacerea fostei coaliții. Nici PNL și USR nu pot să facă o majoritate fără PSD, iar PSD, la rândul său, nu poate asigura o majoritate fără PNL și USR.”, a declara liderul PSD.