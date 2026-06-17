SURSE Adrian Veștea va candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru conducerea partidului

Se ascut săbiile în PNL. Gruparea Bolojan cedează greu, gruparea condusă de Adrian Veștea vrea să pună mâna pe partid. Bătălina finală se va da duminică, la Congresul PNL, unde va fi ales noul lider al liberalilor.
Scenă politică din România este în pragul unei explozii. Partidul Național Liberal (PNL) se pregătește pentru cel mai tensionat și rapid weekend din istoria sa recentă. Potrivit unor surse politice de încredere, în spatele ușilor închise se dă o bătălie pe viață și pe moarte între două tabere puternice: cea a actualului premier Ilie Bolojan și cea a lui Adrian Veștea.
Miza este totală: controlul absolut asupra partidului și conducerea ostilităților politice pentru perioada următoare.
Calendarul de foc: Mobilizare generală în regim de urgență
Liderii liberali au activat un plan de criză administrativ, menit să tranșeze rapid jocurile de putere. Calendarul stabilit la vârful partidului arată o mobilizare în regim de urgență:
Miercuri (azi), ora 16:00: Ședință online decisivă a Biroului Politic Național (BPN).
Vineri: Convocarea Consiliului Național (CN), organismul care va aproba oficial procedurile.
Duminică: Congresul Extraordinar al PNL — momentul critic în care delegații din țară își vor vota noul președinte.
Viteza cu care se organizează acest Congres arată, potrivit analiștilor, că tabăra premierului Ilie Bolojan se grăbește să își securizeze poziția și să nu lase timp opoziției interne să se organizeze.
Strategia taberei Veștea: „Nu este OK să avem un lider la Palatul Victoria și altul la Modrogan”
Deși tabăra lui Bolojan mizează pe un Congres fulger, surse din echipa lui Adrian Veștea confirmă că acesta nu are de gând să facă niciun pas în spate. Din contră, Veștea se pregătește intens să-l contracandideze pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al PNL.
Argumentul central pe care echipa lui Adrian Veștea îl va folosi în fața filialelor din țară este unul de natură istorică și organizatorică. Oamenii din jurul lui Veștea susțin că, în eventualitatea în care acesta va fi învestit ca premier, el trebuie să dețină în mod obligatoriu și șefia partidului.
„Nu este OK să ai un lider la Palatul Victoria și unul la Modrogan (sediul central PNL), după cum s-a dovedit clar în trecut. Această dualitate a puterii a măcinat întotdeauna partidul”, explică surse din tabăra Veștea.
Cine va câștiga partidul?
Duminică se anunță momentul adevărului pentru liberali. Pe de o parte, Ilie Bolojan reprezintă aripa axată pe reforme dure și o viteză de execuție rapidă, dorind să își confirme rapid legitimitatea în fruntea PNL. De cealaltă parte, Adrian Veștea strânge în jurul său lideri de filiale nemulțumiți de ritmul impus de la vârf și aduce pe masă argumentul stabilității executive.
Rămâne de văzut dacă mecanismul rapid declanșat de Bolojan va bloca ascensiunea rivalului său sau dacă tabăra Veștea va reuși o răsturnare de situație spectaculoasă chiar la urnele Congresului de duminică.