Trump spune că s-au înregistrat progrese în negocierile pentru pacea în Ucraina

Donald Trump și Volodimir Zelenski au declarat că s-au făcut progrese în vederea încheierii războiului din Ucraina, în urma discuțiilor purtate în Florida, însă președintele american a admis că problema teritoriilor rămâne „nerezolvată”.

Deși atât liderul de la Casa Albă, cât și cel de la Kiev au descris întâlnirea de la Mar-a-Lago (Florida) drept „foarte bună”, Donald Trump a afirmat că „una sau două chestiuni foarte spinoase” sunt încă în discuție, în special cea legată de teritorii.

Adresându-se jurnaliștilor, Zelenski a declarat că s-a ajuns la un acord asupra „a 90%” din planul de pace în 20 de puncte, în timp ce Trump a spus că o garanție de securitate pentru Ucraina este „aproape 95%” finalizată, notează BBC News.

Ulterior, cel dintâi a precizat că echipele americană și ucraineană se vor întâlni săptămâna viitoare pentru noi discuții, axate pe aspecte menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, aflat deja în al patrulea an.

„Am avut o discuție substanțială asupra tuturor chestiunilor și apreciem foarte mult progresul realizat de echipele ucraineană și americană în ultimele săptămâni”, a notat Zelenski într-un mesaj publicat pe aplicația Telegram.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, iar în prezent controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

O propunere privind transformarea regiunii Donbas din estul Ucrainei, aflată în mare parte sub control rusesc, într-o zonă demilitarizată rămâne „nerezolvată”, a spus Trump.

„O parte din acel teritoriu a fost luată”, le-a spus el reporterilor după întâlnire. „O parte ar putea fi negociată, dar este posibil să fie preluată în următoarele luni.”

Rușii controlează în prezent aproximativ 75% din regiunea Donețk și aproape 99% din regiunea vecină Luhansk. Cele două regiuni sunt cunoscute împreună sub numele de Donbas.

Moscova dorește ca trupele Kievului să se retragă din mica parte a teritoriului pe care o mai controlează în Donbas, în timp ce ucrainenii au insistat că zona ar putea deveni o zonă economică liberă, supravegheată de forțe ale lor.

Președintele SUA și-a schimbat în repetate rânduri poziția față de teritoriile pierdute de Ucraina și, în luna septembrie, a sugerat că Ucraina ar putea să le recupereze. Ulterior, și-a revizuit afirmațiile.

„Este o problemă foarte dificilă”, a spus el. „Una care va fi rezolvată”, a adăugat el.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „95% finalizate”, a declarat Trump, fără a se angaja oficial în privința sprijinului logistic sau a desfășurării de trupe pentru protejarea Ucrainei de eventuale atacuri viitoare.

Liderul de la Casa Albă a avansat posibilitatea unor discuții trilaterale între SUA, Rusia și Ucraina, afirmând că acestea ar putea avea loc „la momentul potrivit”.

Deși președintele american este dornic să adauge războiul dintre Rusia și Ucraina pe lista conflictelor despre care susține că le-a încheiat, el a avertizat că negocierile blocate sau abandonate, care ar decurge „foarte prost”, ar putea duce la continuarea războiului.

Anterior, Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Deși nu a oferit multe detalii despre discuție, președintele SUA a spus că îl crede pe liderul rus „interesat ca Ucraina să reușească”.

În același timp, el a recunoscut că Moscova are puțin interes pentru un armistițiu care ar permite Ucrainei să organizeze un referendum.

„Înțeleg această poziție”, a adăugat el.

Consilierul de politică externă al Rusiei, Iuri Ușakov, a declarat că apelul a fost inițiat de Trump și că cei doi lideri au discutat cele mai recente propuneri ale UE și Ucrainei pentru încheierea războiului.

Fost ambasador al Rusiei în SUA, Ușakov a spus că Trump a ascultat evaluarea Kremlinului privind aceste propuneri și că cei doi președinți au încheiat convorbirea fiind de acord că un armistițiu temporar propus de UE și Ucraina ar prelungi, de fapt, conflictul.

Zelenski a sugerat că oficialii ucraineni s-ar putea întâlni la Casa Albă în luna ianuarie, posibil alături de lideri europeni, în timp ce delegațiile americană și ucraineană finalizează planurile pentru noi runde de negocieri.

Într-o convorbire telefonică avută după întâlnirea din Florida cu aliații europeni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat „progresele bune” înregistrate în discuții și a subliniat necesitatea ca Ucraina să primească „garanții de securitate solide, încă din prima zi”.