Ucraina și Rusia, negocieri la Abu Dhabi în 10–11 noiembrie. SUA vor media discuțiile pentru oprirea războiului
Negocieri pentru oprirea războiului
Ucraina și Rusia reiau negocierile de pace la Abu Dhabi, în 10–11 noiembrie. SUA vor media discuțiile privind securitatea și oprirea războiului.
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de negocieri între Ucraina și Rusia, programată pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Discuțiile se vor desfășura la nivelul grupurilor de lucru și vor fi mediate de Washington, în cadrul eforturilor diplomatice de identificare a unei soluții pentru încheierea războiului.
Anunțul a fost făcut de Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, care a precizat că agenda întâlnirii va include garanțiile de securitate pentru perioada postbelică, măsurile de detensionare a conflictului și problemele umanitare.
SUA mediază negocierile dintre Ucraina și Rusia la Abu Dhabi
Potrivit lui Steve Witkoff, întâlnirile din Emiratele Arabe Unite vor avea loc în perioada 10–11 noiembrie și reprezintă o nouă etapă a demersurilor americane pentru obținerea unui acord de pace între Kiev și Moscova.
Discuțiile vor viza stabilirea unor aranjamente de securitate pentru perioada de după război, reducerea tensiunilor militare și identificarea unor măsuri cu caracter umanitar. De asemenea, reprezentanții celor două state urmează să analizeze pașii care ar putea conduce la încheierea conflictului.
Washingtonul își propune să valorifice progresele obținute în cadrul contactelor diplomatice anterioare, desfășurate la Kiev, Oslo și Sankt Petersburg, pentru a construi un acord de pace durabil.
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate și cu partenerii europeni
Înaintea întâlnirii de la Abu Dhabi, reprezentanții americani vor participa la discuții la Bruxelles cu oficiali din Franța, Germania, Regatul Unit, Uniunea Europeană și NATO.
Unul dintre principalele subiecte va fi reprezentat de garanțiile de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi pentru a preveni reluarea agresiunii militare după încheierea războiului.
De asemenea, discuțiile vor aborda viitoarea arhitectură de securitate europeană și posibilitățile de sprijin economic pentru reconstrucția Ucrainei.
Implicarea partenerilor europeni este considerată importantă pentru conturarea unui mecanism de securitate care să ofere Kievului protecție pe termen lung.
Trump intensifică eforturile diplomatice pentru încheierea războiului
Noua rundă de negocieri face parte din strategia administrației Donald Trump de a readuce Ucraina și Rusia la masa discuțiilor și de a identifica o soluție diplomatică pentru conflict.
Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să reprezinte Statele Unite la negocierile trilaterale de la Abu Dhabi, potrivit informațiilor citate de Reuters.
În paralel, Washingtonul analizează și posibilitatea creșterii contribuțiilor aliaților NATO la programul de furnizare a armamentului pentru Ucraina.
Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei, în ciuda inițiativelor diplomatice
Anunțul privind reluarea negocierilor vine într-un moment în care situația militară rămâne tensionată. Rusia continuă atacurile asupra teritoriului ucrainean, iar perspectivele unui acord de pace sunt complicate de diferențele majore dintre pozițiile celor două state.
Un atac cu rachete asupra unui centru de distribuire a ajutoarelor și a unui adăpost din regiunea Zaporojie s-a soldat cu 26 de morți, potrivit bilanțului prezentat de autoritățile ucrainene.
Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul și a acuzat Moscova că își continuă ofensiva împotriva populației civile.
În acest context, negocierile programate la Abu Dhabi vor reprezenta un nou test pentru eforturile diplomatice ale Statelor Unite. Rămâne de văzut dacă discuțiile dintre reprezentanții Kievului și Moscovei vor putea reduce diferențele dintre cele două părți și vor deschide calea către un acord de pace.
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