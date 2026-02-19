Zeci de români au depus PLÂNGERI PENALE la Parchetul General împotriva ANULĂRII ALEGERILOR din 2024. George Simion, alături de oameni

Simion: "Vedeți ce se întâmplă când nu luăm atitudine: cresc taxele, e o debandadă creată de statul român, de autorități care încasează bani și nu livrează nimic înapoi populației"

Zeci de persoane s-au adunat joi dimineață în fața Parchetului General pentru a depune plângeri penale împotriva anulării alegerilor de la finalul anului 2024, în cadrul unei inițiative lansate de Partidul AUR. La acțiune este prezent și liderul formațiunii, George Simion, care i-a încurajat pe români să ia atitudine. "Vedeți ce se întâmplă când nu luăm atitudine: cresc taxele, e o debandadă creată de statul român, de autorități care încasează bani și nu livrează nimic înapoi populației", a declarat Simion.

Realitatea PLUS: Suntem aici în fața Parchetului General unde se desfășoară o acțiune. Alături de noi este liderul AUR, George Simion, care a venit, ca de fiecare dată, să îi susțină pe oameni. Ce se întâmplă astăzi aici?

George Simion: Ca în ultimele săptămâni, e o acțiune civică, o inițiativă civică pentru a depune plângeri față de lovitura de stat din 6 decembrie. Noi încurajăm fiecare inițiativă. E foarte bine ca românii să se miște în toate direcțiile, pentru că nu poate fi într-o țară democratică, spusă europeană, pretins europeană, anulate alegeri. Așa că vrem să încurajăm și noi cetățenii să participe și să ia atitudine. Vedeți ce se întâmplă când nu luăm atitudine: cresc taxele, e o debandadă creată de statul român, de autorități care încasează bani și nu livrează nimic înapoi populației. Așa că încurajez fiecare român să adere la inițiativa civică „Valul Democrației”. Ei au fost foarte denigrați, la fel ca și noi, la fel ca oricine care s-a opus loviturii de stat și anulării alegerilor, simplu motiv pentru că nu au vrut să se supună celor care neglijează Constituția, neglijează democrația, neglijează poporul român și votul poporului român dat în 2024.

Realitatea PLUS: Vorbim din nou despre desecretizarea documentelor care nu a avut loc până în acest moment.

George Simion: Nu avem o conducere care vrea să fie transparentă, nu avem o conducere care pune pe primul plan poporul român. Avem o conducere opacă pentru care un termen ca desecretizare echivalează cu închisoarea, mulți dintre ei.

Realitatea PLUS: I-am văzut pe oameni în stradă, urmează să mai iasă, sunt foarte revoltați.

George Simion: Poporul român trebuie să se trezească și noi încurajăm pe toată lumea să ia atitudine.

