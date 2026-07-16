Cel mai mare protest din sănătate din ultimii 20 de ani: peste 400 de spitale opresc internările și tratamentele care nu sunt urgente

Publicat 16 iul. 2026, 08:32 Sursă Realitatea.net

Peste 400 de spitale din România se pregătesc să participe la greva de avertisment anunțată de sindicatele din sănătate pentru 20 iulie. Este prima acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani, iar timp de două ore activitatea medicală va fi limitată la urgențe. Angajații cer Guvernului să revină asupra unor măsuri care au afectat drepturile salariale și condițiile de muncă din sistem.

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