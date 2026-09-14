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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Blue Mind: cum îți „resetează” apa creierul în câteva minute
Publicat14 sept. 2026, 10:45
Actualizat14 sept. 2026, 10:46
De ce ne simțim mai calmi aproape instantaneu atunci când suntem lângă apă? Într-o nouă ediție Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru, descoperim fenomenul „Blue Mind” și modul în care expunerea la apă poate influența creierul, reducând stresul și favorizând starea de calm, claritatea și concentrarea.
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