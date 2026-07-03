Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne trezim obosiți după 8 ore de somn?

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 3 iul. 2026, 08:49

Ai dormit opt ore, dar te trezești ca și cum n-ai dormit deloc? Nicole Păcuraru explică, la Realitatea Medicală, care sunt cauzele reale ale acestei oboseli persistente și ce se întâmplă, de fapt, cu organismul în timpul somnului.

Opt ore de somn nu garantează automat odihna. Calitatea somnului este la fel de importantă ca durata.

Trezirile frecvente, zgomotul sau utilizarea telefonului înainte de culcare pot fragmenta somnul. Chiar dacă nu îți amintești aceste întreruperi, ele afectează procesele de refacere ale organismului.

De asemenea, somnul are mai multe etape, iar dacă acestea sunt perturbate, te poți trezi obosit chiar și după o noapte aparent lungă.
Un alt factor este rutina. Culcatul la ore diferite poate dereglă ritmul intern al corpului, cunoscut ca ritm circadian.
Un obicei simplu este să eviți ecranele înainte de culcare și să creezi un mediu liniștit.

Somnul nu este doar despre timp, ci despre calitate.

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