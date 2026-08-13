Alexandru Rogobete, atac dur la adresa „reformelor”: „Multă propagandă, multe explicații și rezultate zero”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 aug. 2026, 08:46

Alexandru Rogobete lansează un atac dur la adresa modului în care au fost prezentate și implementate anumite reforme în România. Într-un mesaj public, acesta critică discursul celor care s-au autointitulat „reformiști” și susține că, în spatele promisiunilor și al campaniilor de comunicare, rezultatele concrete pentru cetățeni lipsesc.

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