Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce uităm lucruri aparent simple?

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 28 iul. 2026, 09:20

În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru, explică mecanismele memoriei și semnalele care pot indica stres, oboseală sau alte probleme de sănătate ce afectează capacitatea de a ne aminti lucruri aparent simple.

Ai intrat vreodată într-o cameră și ai uitat de ce ai venit? Este un fenomen mai comun decât pare.

Creierul funcționează pe bază de priorități. Informațiile considerate mai puțin importante sunt eliminate rapid pentru a face loc altora. În plus, multitasking-ul afectează memoria. Când faci mai multe lucruri simultan, creierul nu mai procesează profund informația. Stresul și oboseala contribuie și ele la aceste „scăpări”. Nu este un semn că memoria ta este slabă, ci că este suprasolicitată.

O soluție simplă este să reduci distragerile și să te concentrezi pe un singur lucru la un moment dat. Memoria nu este doar despre capacitate. Este despre atenție. 

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