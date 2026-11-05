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Accident grav pe A1 lângă Miercurea Sibiului: un bărbat transportat la spital, trafic blocat

FOTO: IGSU/Facebook

FOTO: IGSU/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat5 nov. 2026, 08:38
Sursămediafax

Joi dimineață, 5 noiembrie, un accident de circulație s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul 278, în apropierea localității Miercurea Sibiului. Un bărbat a fost transportat de urgență la spital, iar traficul este blocat parțial sau total în ambele sensuri.

Impactul a avut loc pe traseul Râmnicu Vâlcea-Deva. Victima, un bărbat, a suferit contuzii multiple și a fost transportată conștientă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Sibiu, potriviti mediafax.ro.

Echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu s-au deplasat la locul incidentului pentru intervenție. Autoritățile au impus restricții temporare de circulație pe ambele sensuri de mers.

Pe direcția către Sebeș, traficul a fost complet blocat. Pe sensul opus, spre Sibiu, circulația se desfășoară cu restricții.

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