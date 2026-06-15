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Accident pe Autostrada Vestului, în zona Aurel Vlaicu
FOTO: DRDP Timiș
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică seară, 14 iunie 2026, pe Autostrada Vestului.
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