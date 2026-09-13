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Social· 1 min citire
Ajutor de 500 de lei pentru elevi și preșcolari: Cine poate beneficia de sprijinul de stat
Foto: Arhiva
Publicat13 sept. 2026, 11:13
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Tichetele sociale din fonduri europene vor acoperi cheltuielile pentru rechizite și îmbrăcăminte la început de an școlar.
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