Alertă MAE pentru românii din Spania: nivel maxim de prealertă pentru incendii în Valencia, chiar în ziua eclipsei de Soare

Publicat 9 aug. 2026, 15:54 Sursă Realitatea.net

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau urmează să călătorească în Comunitatea Valenciană din Spania. Autoritățile regionale au instituit nivelul maxim de prealertă pentru incendii forestiere pe 12 august 2026, ziua eclipsei solare. Măsura se aplică pe întreg teritoriul regiunii. Decizia a fost luată deoarece numeroase persoane sunt așteptate să se adune în aer liber pentru observarea eclipsei.

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