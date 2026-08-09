Liviu Alexa: Vreau azi sǎ îi reamintesc lui Dumnezeu cǎ existǎ Nectarie şi Maria. Vreau azi sǎ vǎ reamintesc VOUǍ care e rostul Oamenilor.

MUSAI citeşte! Astăzi nu vă cer doar câteva minute de atenție, ci o tresărire de suflet. Vreau să-i reamintesc lui Dumnezeu că, într-un cătun uitat din Alba, există doi copii – Nectarie și Maria –, iar vouă să vă reamintesc că rostul Oamenilor este să nu treacă nepăsători pe lângă suferința altor oameni.

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