Brazii de Crăciun au ajuns în magazinele din România. Prețurile au crescut cu 10% față de anul trecut
Brazi de Crăciun
Primii brazi de Crăciun au ajuns în magazinele din România. Prețurile au crescut cu 10%, iar pomii naturali costă între 60 și 400 de lei.
Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început deja, iar primii brazi naturali de Crăciun au fost scoși la vânzare în magazinele din România. Pomii importați din Danemarca și Germania au ajuns pe rafturi cu aproximativ o lună înainte de Crăciun, însă cumpărătorii trebuie să se pregătească pentru prețuri mai mari decât în sezonul precedent.
Potrivit comercianților, brazii naturali s-au scumpit cu aproximativ 10% față de anul trecut. Chiar și așa, există români care au început deja să cumpere pomii pentru sărbători, fără să mai aștepte apropierea lunii decembrie.
Cât costă brazii de Crăciun în 2026
Primele oferte au apărut deja în magazinele de bricolaj și în piețe. Brazii importați, proveniți în special din Danemarca și Germania, sunt disponibili în mai multe dimensiuni și categorii de preț.
În funcție de specie și înălțime, un brad natural poate costa între 60 și 400 de lei. Diferențele sunt determinate atât de dimensiunea pomului, cât și de aspectul coroanei și de proveniența acestuia.
Comercianții confirmă că tarifele au crescut comparativ cu anul trecut, majorarea fiind estimată la aproximativ 10%.
„Avem clienți care au început să achiziționeze începând cu jumătatea lunii noiembrie, bradul rezistă până la două luni cu suportul acesta cu apă. Ca și prețuri, tendința este de creștere, undeva la 10% plus față de anul anterior”, a explicat Adrian Petcu, reprezentant al unui magazin, citat de Observator.
La Craiova, interesul cumpărătorilor a fost suficient de mare încât primul transport de brazi să fie epuizat înainte de începutul lunii decembrie.
Unde se găsesc cei mai ieftini brazi de Crăciun
Cei care vor să cheltuiască mai puțin pentru pomul de Crăciun ar putea lua în calcul brazii comercializați de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
Pomii proveniți din România nu au ajuns încă în punctele de vânzare, iar prețurile pentru sezonul 2026 urmează să fie anunțate oficial.
Ca termen de comparație, anul trecut Romsilva a comercializat peste 16.400 de brazi și molizi, la tarife cuprinse între 17 și 39 de lei, în funcție de specie și dimensiune.
Prețurile practicate de instituție sunt considerabil mai mici decât cele din magazinele care comercializează brazi importați. Trebuie însă avut în vedere că tarifele pot crește în cazul pomilor transportați și vânduți prin intermediul comercianților.
Brazi naturali sau artificiali? Ce aleg românii în acest an
Chiar dacă brazii artificiali au devenit o alternativă tot mai populară, pomul natural continuă să fie preferat de numeroase familii.
Mirosul specific, aspectul coroanei și atmosfera pe care o creează în locuință sunt principalele motive pentru care cumpărătorii aleg în continuare un brad natural.
Există însă și persoane care preferă varianta artificială, invocând costurile pe termen lung, comoditatea și posibilitatea reutilizării de la un an la altul.
Pentru cei care nu vor să renunțe la tradiție, dar își doresc o variantă mai prietenoasă cu mediul, magazinele oferă și brazi crescuți în ghiveci, care pot fi păstrați și replantați după sărbători, dacă sunt îngrijiți corespunzător.
Un comerciant estimează că oferta din acest sezon include aproximativ 80.000 de brazi tăiați din pepiniere europene, dar și exemplare cultivate în ghiveci. Pentru apartamentele obișnuite, cele mai căutate dimensiuni sunt cuprinse între 1,75 și 2,25 metri.
Cum alegi un brad natural care să reziste până la Crăciun
Cumpărarea bradului cu mai multe săptămâni înainte de sărbători presupune și câteva măsuri de precauție. Un pom care a început deja să se usuce își poate pierde rapid acele și aspectul proaspăt.
Specialiștii recomandă verificarea atentă a crengilor și a trunchiului înainte de achiziție. Acestea nu trebuie să prezinte semne evidente de deshidratare.
Pentru a rezista mai mult timp, bradul trebuie așezat într-un suport cu rezervor de apă și păstrat, pe cât posibil, departe de calorifere, sobe sau alte surse de căldură.
Temperatura din încăpere și alimentarea constantă cu apă sunt importante pentru menținerea prospețimii pomului.
Astfel, românii care vor să își împodobească locuințele încă din luna noiembrie au deja de unde alege, însă trebuie să țină cont că prețurile brazilor naturali sunt mai mari cu aproximativ 10% față de sezonul trecut.
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