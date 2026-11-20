Scris de Ionuț Nichita Publicat: 20 nov. 2026, 14:32

Echipajele ISU Sibiu au intervenit noaptea de joi spre vineri în mai multe localități din județ, unde rafalele puternice de vânt au smuls acoperișuri și au doborât copaci pe șosele.

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