Echipajele ISU Sibiu au intervenit noaptea de joi spre vineri în mai multe localități din județ, unde rafalele puternice de vânt au smuls acoperișuri și au doborât copaci pe șosele.
Avertizările meteorologice de Cod portocaliu și Cod roșu, emise pentru intervalul 19-20 noiembrie 2026, au generat un număr mare de solicitări către serviciile de urgență din județul Sibiu. La ora 6:00, locotenent Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, a transmis că echipajele operative au acționat în mai multe zone pentru îndepărtarea pericolelor create de vânt.
În municipiul Sibiu, o bucată de tablă de aproximativ 10 metri pătrați s-a desprins de pe acoperișul unei case de pe strada Zăvoi. Pompierii au intervenit pentru a elimina materialul și a neutraliza pericolul. Pe strada Zidului, echipajele au fost chemate după ce elemente de construcție s-au aflat în iminența căderii.
În Mediaș, pe strada Avram Iancu, pompierii au intervenit pentru stingerea unei flăcări apărute la nivelul unor cabluri electrice. De asemenea, copacii doborâți de vânt au blocat carosabilul la ieșirea din Mediaș spre Ighișu Nou și pe drumul dintre Ocna Sibiului și Mândra.
Incident la Palatul Justiției și alertă într-un bloc
La ora 6:07, ISU Sibiu a anunțat o intervenție în centrul municipiului. Pe bulevardul Victoriei, bucăți din gardul de protecție al Palatului Justiției au fost smulse de rafale și au ajuns pe carosabil și pe trotuar, fiind necesară degajarea acestora.
În paralel cu efectele vremii, pompierii au gestionat o alertă de incendiu într-un bloc cu zece etaje. În jurul orei 23:30, joi seara, un apel la 112 a semnalat degajări de fum dintr-un apartament de la etajul 9 al unei clădiri de pe Aleea Frații Buzești.
Având în vedere înălțimea imobilului și riscul unui incendiu, ISU Sibiu a mobilizat trei autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. La sosirea salvatorilor, s-a constatat că fumul provenea de la o oală lăsată pe foc. Bucătăria era plină de fum, dar nu s-a produs un incendiu care să impună evacuarea locatarilor.
Pompierii au aerisit încăperea și au înlăturat pericolul, fără a fi înregistrate victime. Până la ora 6:17, vineri dimineață, toate intervențiile comunicate de ISU Sibiu s-au încheiat fără răniri, însă echipajele rămân mobilizate pentru eventualele noi situații de urgență.
Recomandări ale autorităților
Autoritățile recomandă populației să evite deplasările care nu sunt absolut necesare pe durata manifestării vântului puternic. Cetățenii sunt sfătuiți să nu parcheze autoturismele și să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau panourilor publicitare.
Se impune o atenție deosebită față de clădirile de pe care vântul poate desprinde țigle, bucăți de tablă sau alte elemente de construcție. Cablurile electrice căzute la pământ nu trebuie atinse, iar orice situație care pune în pericol viața sau bunurile oamenilor trebuie anunțată imediat la 112.