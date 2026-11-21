O pacientă de 68 de ani a căzut de la etajul Secției de Neurologie a Spitalului Județean Sibiu. Femeia este în stare gravă, iar poliția face cercetări.
O pacientă în vârstă de 68 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a căzut de la etajul Secției de Neurologie a Spitalului Județean din Sibiu. Incidentul s-a produs vineri seară, iar polițiștii încearcă să afle cum s-a întâmplat.
Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe, unde medicii i-au făcut mai multe investigații, inclusiv un examen computer-tomograf.
Poliția a început cercetările
Potrivit reprezentanților spitalului, pacienta se află în stare gravă. Împrejurările în care a căzut nu sunt cunoscute deocamdată. Polițiștii au ajuns la fața locului și au făcut cercetări timp de câteva ore pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Conducerea Spitalului Județean Sibiu a confirmat incidentul și a anunțat că va reveni cu informații suplimentare după clarificarea situației.