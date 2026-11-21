Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 08:41

O pacientă de 68 de ani a căzut de la etajul Secției de Neurologie a Spitalului Județean Sibiu. Femeia este în stare gravă, iar poliția face cercetări.

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