Despăgubirile pentru întârzierea zborurilor, între 250 și 600 de euro, de pasager

Publicat 13 iun. 2026, 17:00 Sursă realitatea.net

Vești bune pentru pasagerii europeni: țările UE au decis să mențină pragul de trei ore de întârziere de la care companiile aeriene sunt obligate să plătească despăgubiri. Potrivit Reuters, noul set de reglementări privind drepturile călătorilor va impune, de asemenea, o transparență mult mai mare din partea operatorilor aerieni în ceea ce privește prețurile ascunse pentru bagajele de mână.

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