Polițiștii sibieni au depistat trei vehicule neînmatriculate și doi șoferi băuți în trafic

Polițiștii din Sibiu au deschis cinci dosare penale în urma controalelor rutiere din 27 și 28 iulie 2026: trei pentru conducerea unor vehicule neînmatriculate sau neînregistrate și două pentru conducere sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc atât în municipiul Sibiu, cât și în localitatea Boița.

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