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Polițiștii sibieni au depistat trei vehicule neînmatriculate și doi șoferi băuți în trafic

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 28 iul. 2026, 14:59

Polițiștii din Sibiu au deschis cinci dosare penale în urma controalelor rutiere din 27 și 28 iulie 2026: trei pentru conducerea unor vehicule neînmatriculate sau neînregistrate și două pentru conducere sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc atât în municipiul Sibiu, cât și în localitatea Boița.

Luni, 27 iulie, în jurul orei 13:20, pe strada Râului din Sibiu, o femeie de 31 de ani a fost oprită pe un motociclu care nu era înmatriculat. În aceeași zi, pe la 23:05, pe strada Alboiului din Boița, un tânăr de 19 ani a fost depistat conducând un ATV tot neînmatriculat. Apoi, pe 28 iulie, la 00:35, pe Calea Poplăcii din Sibiu, un tânăr de 21 de ani din Prislop a fost oprit la volanul unui autoturism aflat în aceeași situație. Pentru toate cele trei cazuri s-au deschis dosare penale.

Tot pe 27 iulie, doi bărbați din Sibiu au fost depistați băuți la volan: unul de 63 de ani, pe strada Nicolae Teclu, cu 0,41 mg/l alcool în aerul expirat, și altul de 64 de ani, pe bulevardul Corneliu Coposu, cu 0,72 mg/l. Ambii au fost duși la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar cercetările continuă.

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