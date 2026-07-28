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Polițiștii sibieni au depistat trei vehicule neînmatriculate și doi șoferi băuți în trafic
FOTO: Arhivă
Polițiștii din Sibiu au deschis cinci dosare penale în urma controalelor rutiere din 27 și 28 iulie 2026: trei pentru conducerea unor vehicule neînmatriculate sau neînregistrate și două pentru conducere sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc atât în municipiul Sibiu, cât și în localitatea Boița.
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