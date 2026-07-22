Doi tineri din Sibiu au fost reținuți de DIICOT pentru că ar fi vândut droguri de mare risc

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Sibiu au dispus reţinerea a doi tineri, cu vârste de 18 şi respectiv 33 de ani, bănuiţi că timp de mai multe luni ar fi comercializat droguri de mare risc chiar în locuinţa unuia dintre suspecţi, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, transmite Agerpres.

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