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Incendiu în Richiș: O gospodărie a fost grav afectată de flăcări

FOTO: turnulsfatului.ro

FOTO: turnulsfatului.ro

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 27 aug. 2026, 10:14

Pompierii din Mediaș au intervenit la primele ore ale dimineții pentru a salva o locuință de un foc generat de un scurtcircuit

Un incident periculos a avut loc în dimineața zilei de joi, în localitatea sibiană Richiș, unde un incendiu puternic a alertat autoritățile locale.

Pompierii din cadrul Detașamentului Mediaș au fost solicitați să intervină de urgență, în jurul orei 05:30, pentru a lichida flăcările care amenințau să mistuie o întreagă proprietate.

Intervenția promptă a salvatorilor

La sosirea echipajelor de intervenție, focul se manifesta deja cu violență. Acesta a izbucnit inițial la o anexă gospodărească a proprietății, pe care a distrus-o în totalitate.

Ulterior, din cauza condițiilor meteo și a materialelor inflamabile, flăcările s-au extins cu repeziciune și la nivelul acoperișului casei de locuit, provocând pagube materiale semnificative, potrivit turnulsfatului.ro.

Din fericire, datorită reacției prompte a pompierilor, incendiul a fost localizat și stins la timp, limitând extinderea acestuia la restul locuinței.

Locotenentul Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, a precizat că, în urma evaluărilor de la fața locului, cauza probabilă a fost un scurtcircuit produs de un cablu electric defect.

Cel mai important aspect al acestei situații critice este faptul că incidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, nefiind înregistrată nicio victimă printre locatari.

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