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Incendiu în Richiș: O gospodărie a fost grav afectată de flăcări
FOTO: turnulsfatului.ro
Pompierii din Mediaș au intervenit la primele ore ale dimineții pentru a salva o locuință de un foc generat de un scurtcircuit
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