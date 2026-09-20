Advertising
Social· 1 min citire
MApN: Forțele Navale Române au neutralizat resturi de dronă în zona Grindului Chituc, din județul Constanța
Dronă
O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit, duminică, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că zona a fost securizată și că nu există niciun pericol pentru populație sau pentru traficul naval.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:38CFR: Trenul internațional IRN 461 „România”, oprit pe podul Giurgiu-Ruse, din cauza unei probleme tehnice la locomotivă
- 13:05Vâlcea: Incendiu de pădure în apropiere de Valea Oltului, intervenție îngreunată de terenul accidentat
- 08:12Vreme instabilă sâmbătă, 19 septembrie: averse, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe zone, dar temperaturi de până la 32°C
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News