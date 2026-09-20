Actualitate· 2 min citire

Accident pe DN 14, în județul Sibiu, între o mașină și o căruță. Doi bărbați au fost răniți

FOTO: Sibiu 100

FOTO: Sibiu 100

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat20 sept. 2026, 08:11
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă seara pe DN 14, în județul Sibiu, între un autoturism și o căruță. În urma impactului, doi bărbați au fost răniți, iar traficul rutier în zonă a fost blocat complet.

Doi bărbați au fost răniți

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a transmis că ambele victime se aflau în căruța, care a fost grav avariată în urma impactului cu autoturismul.

”Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14, la km 34 + 600 m, având direcția de deplasare Mediaș - Sibiu, un bărbat, în vârstă de 39 de ani, domiciliat în localitatea Poplaca, s-ar fi angajat în efectuarea unei manevre de depășire și ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo care se deplasa din sens opus, în care se aflau doi bărbați, în vârstă de 27, respectiv 48 de ani, ambii din localitatea Șeica Mare. Cei doi bărbați din atelajul hipo au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții IPJ.

Traficul în zonă a fost blocat

Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a informat că bărbatul de 48 de ani a suferit o fractură de membru inferior și un traumatism abdominal, iar cel de 27 de ani o fractură de membru superior.

Potrivit reprezentanților SAJ, în autoturism se aflau trei persoane, care au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital.

În urma acestui accident, traficul în zonă a fost blocat complet timp de zeci de minute, pentru a permite autorităților să intervină.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Sibiuaccidentbarbati raniticaruta

Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe