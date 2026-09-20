Accident pe DN 14, în județul Sibiu, între o mașină și o căruță. Doi bărbați au fost răniți

Publicat 20 sept. 2026, 08:11 Sursă Realitatea.Net

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă seara pe DN 14, în județul Sibiu, între un autoturism și o căruță. În urma impactului, doi bărbați au fost răniți, iar traficul rutier în zonă a fost blocat complet.

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