Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
România fierbe! Joi, 12 februarie, țara întreagă iese în stradă, iar Realitatea PLUS este acolo unde se scrie istoria – în mijlocul oamenilor. Oră de oră, minut de minut, transmitem în direct protestele care cuprind fiecare colț al țării.
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS - Televiziunea Poporului! Joi, 12 februarie, ora de ora, minut de minut, transmitem protestele care cuprind întreaga țară. Românii, mai uniți ca niciodată, nu mai pot să tacă în fața nedreptăților care îi îngenunchează.
Citește și:
- 21:38 - Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia
- 20:50 - Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News