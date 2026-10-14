Minoră de 15 ani din Sibiu, căutată de polițiști și familie! A plecat de acasă și nu a mai ajuns la școală

O adolescentă de 15 ani din Brateiu, județul Sibiu, este căutată de polițiști după ce a plecat de acasă și nu a mai ajuns la școală. Apel la 112.
O adolescentă în vârstă de 15 ani, din localitatea Brateiu, județul Sibiu, este căutată de polițiști după ce a plecat de acasă și nu a mai ajuns la unitatea de învățământ la care urma să se deplaseze. Dispariția a fost semnalată autorităților, iar oamenii legii solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea minorei.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, fata a plecat de la domiciliu în data de 13 octombrie 2026, cu intenția de a merge la școala din localitatea Brateiu, însă nu a mai ajuns la destinație.
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Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați în legătură cu dispariția minorei de către tatăl acesteia.
Fata, identificată de autorități drept Angela Maria Moldovan, are 15 ani și este domiciliată în localitatea Brateiu. Potrivit sesizării, aceasta a plecat voluntar de acasă, însă nu a mai revenit și nu a ajuns la unitatea de învățământ.
În urma sesizării, polițiștii au demarat verificări pentru stabilirea locului în care se află adolescenta.
Semnalmentele minorei dispărute
Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, adolescenta are următoarele semnalmente:
La momentul plecării de la domiciliu, fata purta o geacă albă, o bluză gri, blugi albi și pantofi sport roz. De asemenea, avea asupra sa un rucsac roșu.
Polițiștii precizează că nu sunt cunoscute semne particulare care să ajute la identificarea acesteia.
Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să sune la 112
Poliția face apel la persoanele care au văzut-o pe adolescentă sau care dețin informații ce ar putea contribui la găsirea ei să anunțe autoritățile.
Orice detaliu relevant poate fi comunicat celei mai apropiate unități de poliție sau prin apelarea numărului unic de urgență 112.
Verificările sunt în desfășurare pentru identificarea minorei și clarificarea împrejurărilor în care aceasta a dispărut.
Autoritățile solicită sprijinul comunității pentru găsirea adolescentei din Brateiu.