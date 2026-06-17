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Social· 2 min citire
PAOK și U Cluj, față în față? Ce spunea Lucescu înainte de tragerea la sorți
Răzvan Lucescu
Universitatea Cluj are parte de un traseu extrem de complicat în preliminariile Europa League, iar o posibilă confruntare cu PAOK Salonic adaugă și mai multă dificultate parcursului european al ardelenilor.
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