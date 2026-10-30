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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, despre cel mai înfricoșător moment trăit pe circuit: „M-am speriat și nu din vina mea”
Publicat30 oct. 2026, 11:16
Actualizat30 oct. 2026, 11:18
Pilotul de drift Claudiu Adam este invitat, în premieră, la REALITATEA PLUS, unde vorbește deschis despre experiențele din motorsport, provocările de pe circuit și momentele care i-au pus la încercare stăpânirea de sine.
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