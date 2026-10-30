Sunt bani pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului? Ce anunță ministrul Muncii
Ministrul Muncii, Florin Manole / Facebook
Sunt bani pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului 2026? Ministrul Muncii oferă explicații despre buget, rectificare și ajutoarele din decembrie.
Pensionarii din România ar urma să își primească pensiile la timp până la sfârșitul anului 2026, inclusiv în luna decembrie. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că există fondurile necesare pentru plata drepturilor bănești și a ajutoarelor financiare programate pentru finalul anului. Asigurările vin în contextul unei noi rectificări bugetare, prin care Guvernul propune alocarea unor sume suplimentare pentru sistemul public de pensii.
Plata pensiilor în decembrie 2026: Ce spune ministrul Muncii
Posibilele probleme privind finanțarea cheltuielilor sociale au ridicat întrebări cu privire la plata pensiilor în ultimele luni ale anului. În acest context, ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că pensionarii nu ar trebui să se confrunte cu întârzieri la încasarea drepturilor care li se cuvin.
Potrivit declarațiilor sale, sunt prevăzuți bani atât pentru plata pensiilor, cât și pentru ajutoarele financiare acordate o singură dată, programate pentru luna decembrie 2026.
Mesajul ministrului vine în condițiile în care Guvernul pregătește o rectificare a bugetului de stat pentru acoperirea cheltuielilor din ultimele luni ale anului.
Oficialul susține că modificările bugetare nu ar trebui să afecteze plata drepturilor pensionarilor, iar sumele necesare urmează să fie asigurate astfel încât obligațiile financiare să fie achitate integral.
Bugetul pentru pensii, suplimentat cu aproximativ 3,47 miliarde de lei
Proiectul de rectificare bugetară publicat de Ministerul Finanțelor prevede suplimentarea transferurilor de la bugetul de stat către sistemul public de pensii cu aproximativ 3,47 miliarde de lei.
Măsura este necesară în contextul revizuirii în scădere a veniturilor estimate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat. Conform documentelor prezentate, veniturile curente ale acestui buget ar urma să fie reduse cu aproximativ 3,48 miliarde de lei.
Pentru a compensa diminuarea veniturilor, autoritățile propun majorarea subvențiilor acordate de la bugetul de stat.
În urma ajustărilor prevăzute în proiect, bugetul sistemului public de pensii ar înregistra o reducere netă de aproximativ 14,71 milioane de lei atât la venituri, cât și la cheltuieli.
Practic, cea mai mare parte a diferenței dintre veniturile estimate inițial și cele revizuite ar urma să fie acoperită prin transferuri suplimentare de la bugetul central.
Această soluție are rolul de a asigura finanțarea sistemului public de pensii și continuarea plăților către beneficiari până la sfârșitul anului 2026.
Fonduri suplimentare pentru Ministerul Muncii și plata drepturilor sociale
Rectificarea bugetară propusă include și o majorare de aproximativ 3,32 miliarde de lei a bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, calculată ca sold al modificărilor prevăzute.
De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne ar urma să primească 563 de milioane de lei pentru plata drepturilor de pensie aferente lunii decembrie 2026.
În același pachet bugetar sunt incluse și 68,6 milioane de lei destinate încadrării absolvenților Academiei de Poliție.
Alocările suplimentare urmăresc acoperirea obligațiilor financiare ale instituțiilor publice și asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor sociale.
Ce se întâmplă cu ajutoarele financiare pentru pensionari
Pe lângă pensiile lunare, autoritățile au în vedere și finanțarea ajutoarelor acordate o singură dată, cunoscute drept ajutoare „one-off”.
Ministrul Muncii susține că există resursele necesare pentru aceste plăți, programate pentru luna decembrie 2026.
Totuși, pensionarii trebuie să facă distincția între asigurările privind existența fondurilor și detaliile concrete ale acordării ajutoarelor. Calendarul și condițiile de plată trebuie urmărite prin anunțurile oficiale ale autorităților.
Bani și pentru persoanele cu dizabilități și serviciile sociale
Rectificarea bugetară nu vizează exclusiv plata pensiilor. Proiectul include și fonduri pentru alte categorii de beneficiari ai sistemului de protecție socială.
Sunt prevăzute resurse pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și pentru achitarea indemnizațiilor lunare acordate persoanelor eligibile.
În plus, autoritățile urmăresc asigurarea finanțării necesare pentru serviciile de protecție a copilului, centrele destinate adulților cu dizabilități și căminele pentru persoanele vârstnice.
Documentul include și sumele necesare pentru continuarea Programului pentru școli al României.
Aceste alocări fac parte din măsurile prin care Guvernul urmărește să acopere cheltuielile sociale până la sfârșitul anului.
Vor fi întârzieri la plata pensiilor până la sfârșitul anului 2026?
Potrivit declarațiilor ministrului Muncii, pensionarii nu ar trebui să se confrunte cu întârzieri la plata pensiilor în ultimele luni ale anului 2026.
Deși veniturile estimate ale bugetului asigurărilor sociale au fost revizuite în scădere, Guvernul propune compensarea acestei diminuări prin transferuri suplimentare de la bugetul de stat.
Autoritățile transmit că fondurile necesare pentru plata pensiilor și a ajutoarelor financiare prevăzute pentru luna decembrie sunt asigurate.
Prin urmare, mesajul transmis de Ministerul Muncii este că drepturile bănești ale pensionarilor vor fi achitate integral, conform calendarului de plată, în limita măsurilor bugetare anunțate.
Rămâne importantă adoptarea și aplicarea rectificării bugetare, precum și comunicarea eventualelor detalii suplimentare privind ajutoarele financiare programate pentru finalul anului.
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