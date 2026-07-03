Recunoaștere de la vârful MAI: Cătălin Predoiu laudă performanța polițiștilor antidrog din Neamț

O amplă operațiune antidrog desfășurată în județul Neamț, soldată cu confiscarea a peste 2,4 tone de canabis, a atras aprecierile conducerii MAI. Ministrul Cătălin Predoiu a transmis mesaje de felicitare polițiștilor, procurorilor DIICOT și tuturor structurilor de siguranță care au participat la descoperirea culturii gigant și a laboratorului de procesare.
O operațiune de amploare a structurilor antidrog a dus la destructurarea unei rețele majore de traficanți în județul Neamț. Anchetatorii au descoperit o cultură indoor record și un laborator complet echipat pentru procesarea substanțelor interzise. Amploarea capturii a atras imediat atenția conducerii Ministerului Afacerilor Interne.
Ministrul Cătălin Predoiu a felicitat public polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț și procurorii DIICOT, subliniind că succesul acestei misiuni reflectă profesionalismul și eficiența cooperării instituționale. Această acțiune de răsunet vine să completeze bilanțul primelor cinci luni ale anului, perioadă în care structurile MAI reușiseră deja să scoată de pe piață aproximativ 500 de kilograme de droguri de risc și de mare risc. Ministrul a reafirmat că reducerea disponibilității narcoticelor pe teritoriul României rămâne un obiectiv strategic de maximă importanță, iar raziile vor continua cu aceeași intensitate.
Fabrica de droguri din solar: Peste 2.600 de plante și laboratoare de uscare
Investigația a culminat cu percheziții amănunțite în comuna Dragomirești. Aici, anchetatorii au dat peste o adevărată infrastructură industrială dedicată drogurilor: un solar uriaș, lung de 170 de metri și lat de 10 metri, înțesat cu 2.669 de plante de canabis. Masa verde a culturii depășea 2,4 tone. Lângă solar, traficanții amenajaseră un spațiu special pentru uscarea, prelucrarea minuțioasă și ambalarea mărfii înainte de distribuție.
Pe lângă recolta proaspătă, polițiștii au confiscat dintr-o hală alte 88 de kilograme de masă vegetală deja uscată, 400 de grame de muguri de canabis de calitate superioară, porții de rezină și canabis congelat, precum și cântare de mare precizie folosite la porționare. În fața acestor dovezi zdrobitoare, procurorii DIICOT au reținut doi suspecți, acuzați de trafic de droguri de risc și complicitate, și au solicitat instanței arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
Precedentul din Neamț și topul capturilor record din ultimii ani
Cazul de la Dragomirești intră direct în topul celor mai mari capturi de substanțe interzise realizate în România în ultimii ani, devansând operațiuni similare de anvergură. Județul Neamț pare să fie o zonă fierbinte pe harta cultivatorilor; în octombrie 2023, o acțiune similară ducea la confiscarea a 1,2 tone de canabis și la reținerea a trei persoane.
Tot în toamna aceluiași an, o altă rețea cădea în județul Timiș, unde autoritățile destructurau o cultură outdoor și indisponibilizau 400 de kilograme de masă verde, alături de zeci de kilograme de muguri pregătiți pentru vânzare, caz soldat atunci cu opt arestări.
În ciuda probatoriului masiv strâns de procurori în noul dosar de la Neamț, ancheta este abia la început. Pe parcursul întregului proces penal, cele două persoane cercetate beneficiază de drepturile logistice legale și de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a magistraților.