Restricții de circulație pe DN1, sâmbătă, pentru un tur ciclist de 60 km

Sunt anunțate restricții temporare de circulație pe DN1, în două intervale ale zilei de sâmbătă, 10 octombrie, din cauza unui eveniment sportiv.
Sâmbătă, 10 octombrie 2026, în județul Sibiu va avea loc evenimentul „Pedalează și Vizitează – Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur”, la care sunt așteptați 150 de cicliști. Participanții vor parcurge aproximativ 60 de kilometri, pe un traseu care traversează mai multe localități din Țara Oltului. Evenimentul va aduce și restricții temporare de circulație pe DN1, în două intervale ale zilei.
Turul ciclist este organizat de Consiliul Județean Sibiu și Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Primăria Avrig, în cadrul proiectului Slowdown, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021–2027.
Evenimentul urmărește promovarea turismului durabil și încurajarea descoperirii patrimoniului cultural și natural al județului Sibiu prin intermediul ciclismului.
Organizatorii anunță că participanții se vor deplasa într-un pluton organizat, iar la traversarea unor intersecții cu drumurile naționale și județene circulația rutieră va fi restricționată temporar.
Potrivit programului estimat, restricțiile vor fi instituite în următoarele zone:
Ora 12:50 – intersecția DN1 cu DJ 105D, în direcția Cârța.
Ora 17:45 – intersecția DN1 cu DC 291, pe relația Avrig–Săcădate.
Fiecare restricție va dura cel mult 5–10 minute, iar traficul va fi reluat imediat după traversarea plutonului de cicliști.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în zonele respective și să respecte indicațiile polițiștilor și ale organizatorilor.
Traseu de 60 de kilometri, cu opriri la obiective turistice
Turul va începe și se va încheia în Avrig, urmând un traseu care include Porumbacu de Sus, Cârțișoara, Cârța și Săcădate.
Pe parcursul evenimentului, participanții vor avea ocazia să descopere mai multe obiective turistice și culturale reprezentative pentru zonă.