România, printre țările UE în care au scăzut zborurile comerciale în august 2026

Scris de Stoica Marian Publicat: 21 sept. 2026, 14:46

Numărul zborurilor comerciale din România a scăzut în luna august 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, într-un context în care traficul aerian din Uniunea Europeană a continuat să crească.

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