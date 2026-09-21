Social· 1 min citire

Un bărbat și o femeie, agresați într-o parcare din Sibiu

FOTO: captură video Opinia de Sibiu/Facebook

FOTO: captură video Opinia de Sibiu/Facebook

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 sept. 2026, 10:01

Scandalul a degenerat în acte de violență duminică dimineața. Victimele au depus plângere la poliție

Polițiștii de la Secția nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, județul Sibiu, au fost sesizați pe 20 septembrie, în jurul orei 05:30, cu privire la un scandal care ar fi degenerat în acte de violență pe strada Doamna Stanca.

Din primele verificări a rezultat că un bărbat și o femeie ar fi fost agresați fizic de mai multe persoane, în împrejurări care urmează să fie stabilite cu exactitate, potrivit turnulsfatului.ro.

Plângeri penale și cercetări

Persoanele vătămate au formulat plângeri penale. Cercetările se efectuează sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Polițiștii continuă verificările pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirea situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

violente sibiu

Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe