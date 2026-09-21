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Un bărbat și o femeie, agresați într-o parcare din Sibiu
FOTO: captură video Opinia de Sibiu/Facebook
Scandalul a degenerat în acte de violență duminică dimineața. Victimele au depus plângere la poliție
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