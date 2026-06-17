Românii pleacă masiv din Spania. Comunitatea s-a redus cu 32%, iar economia iberică poate pierde muncitori valoroși

Comunitatea românească din Spania s-a redus puternic în ultimii ani, iar fenomenul este analizat de ziarul El País, care vorbește despre o scădere importantă a numărului de români stabiliți în această țară. Publicația spaniolă notează, pe baza datelor Institutului Național de Statistică, că românii rămân una dintre cele mai mari comunități străine din Spania, dar numărul lor este în scădere de mai bine de un deceniu.
Sub titlul „Comunitatea română din Spania este pe cale să se epuizeze”, El País arată că a doua cea mai mare comunitate de străini din Spania s-a micșorat cu aproape o treime din 2012. Lipsa locuințelor, efectele pandemiei și dorința multor români de a reveni acasă au accelerat această tendință.
Comunitatea românească din Spania a scăzut cu 32%
Potrivit datelor INE, comunitatea românească din Spania a scăzut cu 32% între 2012 și 1 ianuarie 2025, ultima dată pentru care există date definitive. De la un vârf de 897.203 persoane, numărul românilor a ajuns la 609.270.
Scăderea continuă și după această perioadă. Aproximativ 29.600 de cetățeni români au părăsit Spania între începutul lunii ianuarie 2025 și 1 aprilie 2026, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică din Spania. Chiar și așa, românii reprezintă în continuare 8,8% dintre cetățenii născuți în străinătate care locuiesc în Spania, fiind pe locul doi după marocani, care reprezintă 14%.
Zeci de mii de români s-au întors din Spania
Datele prezentate de El País arată că revenirea românilor din Spania nu este un episod izolat. Potrivit echivalentului românesc al biroului spaniol de statistică, 47.044 de cetățeni români s-au întors din Spania în 2024, după ce în anul precedent reveniseră 51.316 persoane.
Ziarul spaniol prezintă și cazuri ale unor români care au decis să plece din Spania și să revină în România. Tendința este explicată prin mai mulți factori, de la dificultățile economice din Spania până la schimbările produse în România în ultimii ani. Sociologul Dumitru Sandu, de la Universitatea din București, spune că declinul economic din Spania din perioada pandemiei a accentuat tendința unor români de a se întoarce acasă. Spania a fost puternic afectată în 2020, mai ales din cauza loviturii primite de sectorul turistic, iar acest lucru a influențat și deciziile migranților.
„Practic, declinul economic din Spania din cauza pandemiei – Spania fiind a fost țara OCDE cu cea mai mare scădere a PIB-ului în 2020 din cauza loviturii aduse sectorului turistic – a accentuat o tendință de reimigrare în rândul unor români”, spune Dumitru Sandu.
Pe lângă efectele pandemiei, El País menționează și lipsa locuințelor ca unul dintre motivele care au contribuit la scăderea comunității românești din Spania. Pentru multe familii, costurile și condițiile de trai au devenit mai greu de susținut.
Salariile și beneficiile sociale din România au contat în decizia de întoarcere
Dumitru Sandu arată că și schimbările din România au avut un rol important. Creșterea salariilor și a beneficiilor sociale i-a făcut pe unii români să ia în calcul revenirea în țară, mai ales atunci când legătura cu familia și dorul de casă au cântărit tot mai mult.
Unii români nu s-au întors în România, ci au ales alte țări din nordul Europei. Potrivit sociologului, salariile mai mari, sprijinul pentru copii și beneficiile legate de locuințe au fost motive care i-au determinat pe mulți să părăsească Spania.
„Beneficiile familiale pentru copii și locuințe, precum și salariile mai mari, i-au determinat pe mulți să părăsească Spania”, spune expertul în fenomenele migrației.
Scăderea numărului de români din Spania poate avea efecte importante asupra pieței muncii. Dumitru Sandu avertizează că plecarea lor va fi o lovitură pentru economia spaniolă, deoarece Spania pierde lucrători valoroși, atât calificați, cât și necalificați.
„Va pierde lucrători valoroși, atât calificați, cât și necalificați”, spune sociologul.
Chiar dacă fenomenul nu mai are aceeași viteză ca în perioadele de criză, tendința rămâne descendentă. Comunitatea românească din Spania continuă să se reducă, iar schimbarea este observată atât în datele oficiale, cât și în cererile făcute de familiile care au legături cu Spania.
Mulți români din Spania iau în calcul revenirea acasă
Numărul cererilor de ajutor familial primite de Ministerul Muncii din România din partea familiilor originare din Spania a fost de aproape 10.000 anul trecut. Acest lucru arată că tot mai mulți români care au trăit în Spania caută sprijin sau legături administrative cu România.
Un sondaj realizat în 2023 de Cult Market Research arată că 59% dintre românii care locuiesc în Spania și-au dorit să se întoarcă. Procentul este cu 11 puncte mai mare decât în cazul românilor din Italia și Germania, următoarele două țări menționate în analiză.
Chiar dacă numărul românilor din Spania scade, comunitatea rămâne una dintre cele mai importante din această țară. Românii sunt încă pe locul al doilea între cetățenii născuți în străinătate care locuiesc în Spania, după marocani.
Analiza El País arată însă o schimbare clară: Spania nu mai atrage și nu mai păstrează comunitatea românească în același ritm ca în anii trecuți. O parte dintre români se întorc în țară, alții aleg nordul Europei, iar piața muncii spaniolă riscă să piardă o forță de muncă pe care s-a bazat ani la rând.