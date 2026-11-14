S-a deschis Târgul de Crăciun de la Sibiu

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 08:05

Târgul de Crăciun de la Sibiu a fost deschis oficial vineri, 13 noiembrie 2026, în Piața Mare. Evenimentul, care se desfășoară până pe 3 ianuarie, are ca temă centrală „Ai voie să crezi”.

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