S-a deschis Târgul de Crăciun de la Sibiu

Târgul de Crăciun de la Sibiu a fost deschis oficial vineri, 13 noiembrie 2026, în Piața Mare. Evenimentul, care se desfășoară până pe 3 ianuarie, are ca temă centrală „Ai voie să crezi”.
Sute de persoane s-au adunat în centrul Sibiului pentru a asista la aprinderea luminițelor festive. Deși ploaia a determinat mulți vizitatori să folosească umbrele și pelerine, atmosfera din piață a fost una aglomerată, iar momentul aprinderii a fost filmat de numeroși spectatori.
Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a adresat un mesaj participanților la deschidere, subliniind prezența vizitatorilor din alte zone ale țării.
Primarul a menționat că prima ediție a târgului, din 2007, s-a desfășurat în Piața Mică. A precizat că, până pe sâmbătă, 21 noiembrie 2026, iluminatul festiv va fi activat în întreg orașul și a felicitat organizatorul pentru efortul depus.
La finalul discursurilor, Astrid Fodor a aprins iluminatul festiv din Piața Mare, după o numărătoare inversă făcută împreună cu publicul.
Tema ediției din acest an este „Ai voie să crezi”, iar amenajările sunt concepute în jurul conceptului de copilărie. Târgul include locuri special amenajate pentru fotografii, prezența lui Moș Crăciun și muzică cu colinde pe fundal.
Deschiderea a fost marcată de un concert susținut de Mircea Rusu Band alături de Andreea Vîlcan. Primăria Sibiu a instalat o cameră specială pentru transmiterea live a evenimentului, accesibilă pe site-ul instituției.
Prețurile la mâncare și băuturi
Potrivit Turnul Sfatului, prețurile din acest an variază în funcție de produs. Un vin fiert costă între 12 și 20 de lei, iar ciocolata caldă se încadrează în aceeași plasă de prețuri.
Prețul unei cafele pornește de la 7 lei. Vata de zahăr și alte dulciuri sunt vândute la 15 lei, iar salamul de biscuiți la 9 lei. Printre suveniruri se regăsesc magneți de frigider de la 10 lei și căni personalizate, realizate manual, de la 50 de lei.
Târgul de Crăciun de la Sibiu rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027.