Haos pe aeroporturile din SUA. Rețeaua de comunicații a căzut complet. Mii de zboruri au fost anulate

Aproximativ 5.000 de zboruri au fost deja anulate în SUA, iar marile companii aeriene ar putea să-şi suspende activitatea pe durata serii, după ce autorităţile federale au suspendat vineri toate decolările de pe aeroporturi din motive de siguranţă, ca urmare a unei întreruperi a reţelei de telecomunicaţii, relatează CNN.
Problema provine dintr-o defecţiune a routerelor de reţea care s-a propagat în cascadă la nivel naţional, a precizat o sursă din cadrul unei companii aeriene. Trei surse au asociat întreruperea cu o reţea de telecomunicaţii operată de L3Harris, care gestionează frecvenţele radio ale controlului traficului aerian
Circa 1,5 milioane de persoane au rămas blocate din cauza anulării zborurilor, potrivit unei analize realizate de firma de date Cirium.
Spaţiul aerian deasupra SUA se golea pe măsură ce zborurile care se aflau deja în aer se pregăteau de aterizare. Zborurile aflate deja în aer puteau ateriza, dar aeronavele aflate la sol nu puteau decola. Au apărut informaţii că unele zboruri internaţionale plecau de pe aeroporturile de pe coastă
Deocamdată, nu există un termen pentru rezolvarea problemei. Secretarul securităţii interne, Markwayne Mullin, a avertizat că nu se estimează un termen pentru rezolvarea problemei şi că el se aşteaptă la un proces de durată.
Mullin a declarat însă că suspendarea zborurilor nu a fost cauzată de o ameninţare la adresa SUA şi nu are legătură cu întreruperea serviciilor Microsoft din această săptămână.
De asemenea, informaţiile preliminare indică faptul că nu a fost vorba de un atac cibernetic, au declarat surse din cadrul forţelor de ordine pentru CNN.
Preşedintele Donald Trump a fost informat despre situaţie şi a declarat, la rândul său, că această pană nu pare să aibă legătură cu un atac cibernetic sau cu inteligenţa artificială, iar secretarul securităţii interne, Markwayne Mullin, a asigurat publicul că nu are motive să se teamă.