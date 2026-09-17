Scandal la Real Madrid: Kylian Mbappe și Vinicius Junior, puși la zid pentru gestul făcut înaintea meciului cu Elche

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 16:01

Kylian Mbappe, Vinicius Junior și Ibrahima Konaté au ajuns în centrul unei controverse în Spania după un gest făcut înaintea meciului câștigat de Real Madrid cu Elche, scor 3-2.

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