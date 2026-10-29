Sibiu lansează a doua ediție a concursului „Oraș de Poveste” pentru decorarea orașului

Locuitorii din Sibiu sunt invitați să-și decoreze clădirile pentru Târgul de Crăciun, care va debuta pe 13 noiembrie, în cadrul a doua ediții a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”.
Primăria Sibiu a demarat pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, cu accent pe implicarea directă a comunității. Municipalitatea organizează a doua ediție a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”, care vizează atât persoanele fizice, cât și cele juridice.
Inițiativa se adresează hotelurilor, pensiunilor, restaurantelor, cafenelelor, magazinelor, instituțiilor de învățământ și proprietarilor de clădiri de patrimoniu. Participanții sunt încurajați să contribuie la atmosfera festivă prin decorarea spațiilor pe care le dețin sau le administrează.
Șase categorii de participare
Competiția este structurată pe șase categorii distincte, adaptate tipului de spațiu:
„Magia Ospitalității”, pentru structurile de cazare;
„Local de Poveste”, pentru unitățile de alimentație publică;
„Vitrina de Crăciun”, pentru spațiile comerciale;
„Farmecul Patrimoniului”, pentru clădirile de patrimoniu;
„Lumină în Cartier”, pentru locuințe și blocuri;
„Luminile copilăriei”, dedicată unităților de învățământ.
Înscrierile se deschid pe 13 noiembrie, data programată pentru deschiderea Târgului de Crăciun, și se încheie pe 2 decembrie. Procesoarea se face printr-o platformă dedicată, accesibilă de pe site-ul sibiu.ro, unde participanții pot încărca fotografii și detalii despre decorațiunile realizate.
Votul publicului și evaluarea juriului
Între 3 și 14 decembrie, cetățenii vor putea vota locațiile preferate. Clasamentul final va fi determinat în proporție de 70% de voturile publicului, restul fiind alocat evaluării unui juriu.
Juriul va acorda și un premiu special, „Spiritul Sibiului”, destinat celei mai autentice și inspirate decorări. Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe 17 decembrie, în cadrul unei festivități organizate la Târgul de Crăciun.
Primăria a precizat că, prin colaborarea cu „Destinația Anului”, cele mai reușite decorațiuni vor fi promovate la nivel național și internațional. Primarul Astrid Fodor a transmis un mesaj de încurajare către sibieni, invitându-i să alăture eforturilor pentru transformarea orașului într-o destinație festivă în perioada sărbătorilor.