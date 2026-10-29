Sibiu lansează a doua ediție a concursului „Oraș de Poveste” pentru decorarea orașului

Publicat 29 oct. 2026, 09:43 Sursă stiripesurse

Locuitorii din Sibiu sunt invitați să-și decoreze clădirile pentru Târgul de Crăciun, care va debuta pe 13 noiembrie, în cadrul a doua ediții a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”.

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