Doi copii au murit într-un incendiu în Tălmaciu, județul Sibiu

Tragedie în Tălmaciu, județul Sibiu: doi copii de 2 și 4 ani au murit după ce au fost găsiți într-o cameră inundată cu fum. Pompierii investighează cauza incendiului.
Doi copii, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au murit în urma unui incident tragic petrecut în localitatea Tălmaciu, județul Sibiu. Cei mici au fost găsiți inconștienți într-o cameră inundată cu fum, iar echipajele medicale nu au reușit să îi salveze, în ciuda manevrelor de resuscitare.
Intervenție de urgență după un apel la 112
Incidentul a fost semnalat miercuri seară, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Apelantul a anunțat că o încăpere dintr-o locuință din Tălmaciu era plină de fum.
La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri și personal medical, inclusiv o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, autospeciala medicului de urgență și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.
La sosirea salvatorilor, cei doi copii se aflau în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă eforturile depuse nu au avut rezultatul sperat.
O parte din salteaua patului ar fi ars
În timpul verificărilor efectuate în încăperea afectată, pompierii au constatat că o parte din salteaua unui pat arsese.
Cauza exactă a izbucnirii incendiului nu era stabilită la momentul transmiterii informațiilor. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu au anunțat că sunt în desfășurare verificări pentru determinarea cauzei probabile a incendiului.
Tragedia din Tălmaciu readuce în atenție pericolul pe care îl poate reprezenta fumul produs în interiorul locuințelor, chiar și atunci când incendiul pare limitat la o anumită zonă.