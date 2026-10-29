Doi copii au murit într-un incendiu în Tălmaciu, județul Sibiu

Publicat 29 oct. 2026, 09:15 Sursă realitatea.net

Tragedie în Tălmaciu, județul Sibiu: doi copii de 2 și 4 ani au murit după ce au fost găsiți într-o cameră inundată cu fum. Pompierii investighează cauza incendiului.

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