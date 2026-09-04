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Sibiu: Târgul Olarilor are loc la sfârșitul acestei săptămâni în Piața Mare

Piața Mare din Sibiu

Piața Mare din Sibiu

Scris deStoica Marian
Publicat4 sept. 2026, 14:21
Sursărealitatea.net

Târgul Olarilor, cel mai longeviv eveniment cultural al municipiului Sibiu, va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în Piața Mare din localitate și va reuni meșteri olari și ceramiști din mai multe generații, a anunțat, vineri, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ''Cindrelul-Junii'' Sibiu.

Potrivit sursei citate, sâmbătă și duminică, între orele 8:00 și 21:00, vizitatorii vor putea vedea obiecte ceramice realizate după tehnici tradiționale, dar și creații contemporane.

De asemenea, vor putea urmări demonstrații de olărit la roată și vor avea ocazia să participe la ateliere interactive, în cadrul cărora vor putea confecționa și decora obiecte din lut.

''Târgul Olarilor din Sibiu este, înainte de toate, o întâlnire cu un meșteșug transmis din generație în generație. Meșteșugari care lucrează după tehnici învățate de la părinți și bunici vor aduce la Sibiu forme și motive ce păstrează memoria unor vremuri în care obiectele din lut erau nelipsite din gospodărie: ceramica roșie și neagră, cea smălțuită sau nesmălțuită, vase pentru pregătirea și păstrarea alimentelor etc.

Străchini, blide, căni, ulcioare, ulcioare de nuntă sau cahle pentru sobele de teracotă spun fiecare o poveste despre felul în care lutul a devenit parte din viața zilnică a oamenilor și din momentele importante ale comunității. Pe suprafața vaselor apar motive tradiționale cu o puternică încărcătură simbolică: valul, spirala, șarpele, păunul, pomul vieții, cocoșul, pasărea sau spicul de grâu'', se arată într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Cea de-a 60-a ediție a Târgului Olarilor este organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ''Cindrelul-Junii'' Sibiu, în parteneriat cu Muzeul Național ASTRA și cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Sibiu.

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