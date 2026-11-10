Târgul de Crăciun din Sibiu, desemnat cel mai bun din România în 2026! Ce loc ocupă în clasamentul european
Târgul de Crăciun din Sibiu / FOTO: Primăria Sibiu
Târgul de Crăciun din Sibiu a fost desemnat Best in Romania în 2026, cu 7,5 puncte din 10. Evenimentul este nominalizat și la People's Choice.
Târgul de Crăciun din Sibiu a obținut o nouă recunoaștere internațională, fiind desemnat cel mai bun târg de Crăciun din România în cadrul ChristmasWanders Index 2026. Evenimentul sibian a primit distincția „Best in Romania”, după ce a obținut cel mai mare punctaj dintre cele cinci târguri din țara noastră incluse în clasamentul din acest an.
Evaluarea face parte dintr-un proiect internațional care a analizat 194 de destinații cu târguri de Crăciun. Printre criteriile luate în considerare s-au numărat atmosfera, diversitatea standurilor, oferta gastronomică, raportul calitate-preț și accesibilitatea pentru vizitatori.
Potrivit rezultatelor publicate de ChristmasWanders, Sibiul a obținut un punctaj de 7,5 din 10, devansând celelalte destinații românești evaluate.
Sibiu, înaintea Timișoarei în clasamentul târgurilor de Crăciun din România
În clasamentul național, Târgul de Crăciun din Sibiu ocupă prima poziție, cu 7,5 puncte din 10. Pe locul al doilea se află Timișoara, cu un punctaj de 7,1.
Distincția confirmă atractivitatea evenimentului organizat în Piața Mare și poziția Sibiului printre destinațiile importante pentru turismul de iarnă.
Clasamentul ChristmasWanders Index nu se limitează la popularitatea unui eveniment, ci urmărește mai multe aspecte ale experienței oferite vizitatorilor, de la atmosfera specifică sărbătorilor până la oferta comercianților și costurile unei vizite.
La nivel european, titlul de cel mai bun târg de Crăciun în clasamentul general din 2026 a revenit orașului Strasbourg, din Franța, care a obținut 9,1 puncte din 10.
Târgul de Crăciun din Sibiu, nominalizat și pentru titlul People's Choice 2026
Recunoașterea internațională nu este singura veste bună pentru organizatorii evenimentului sibian.
Târgul de Crăciun din Sibiu a fost inclus și pe lista celor 20 de destinații nominalizate în competiția People's Choice 2026, unde câștigătorul este desemnat prin votul publicului.
Spre deosebire de ChristmasWanders Index, care se bazează pe evaluarea unor criterii prestabilite, această competiție oferă vizitatorilor posibilitatea de a-și susține târgul preferat.
Votul este deschis până duminică, 10 ianuarie 2027, la miezul nopții, iar câștigătorul urmează să fie anunțat pe 19 ianuarie 2027.
Astfel, Sibiul are șansa de a obține o nouă distincție internațională, de această dată prin votul direct al celor care au vizitat târgurile nominalizate.
Când se deschide Târgul de Crăciun din Sibiu în 2026
Ediția din 2026 a Târgului de Crăciun din Sibiu se va deschide pe 13 noiembrie, în Piața Mare, și va putea fi vizitată până pe 3 ianuarie 2027.
Organizatorii pregătesc peste 120 de expozanți, produse artizanale, decorațiuni, preparate tradiționale și numeroase atracții pentru copii și adulți.
Ediția din acest an vine și cu un concept nou de amenajare, în care bradul de Crăciun va ocupa poziția centrală în Piața Mare. Printre atracții se numără roata panoramică, patinoarul, atelierele pentru copii și Aleea Poveștilor.
Accesul în târg este gratuit, iar evenimentul va putea fi vizitat de luni până vineri între orele 11:00 și 22:00, respectiv în weekend între orele 10:00 și 22:00.
Noua distincție obținută în clasamentul ChristmasWanders 2026 consolidează reputația Sibiului ca una dintre cele mai atractive destinații din România în perioada sărbătorilor de iarnă.
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