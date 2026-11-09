Localnicii din Rășinari au respins categoric deschiderea carierei de magneziu. Peste 98% au votat împotrivă

Publicat 9 nov. 2026, 09:54 Sursă realitatea.net

Referendum la Rășinari: 98,43% dintre alegători au votat împotriva exploatărilor miniere din Valea Dobra. Află ce se întâmplă cu proiectul carierei de magneziu.

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