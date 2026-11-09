Localnicii din Rășinari au respins categoric deschiderea carierei de magneziu. Peste 98% au votat împotrivă
Proiectul minier a stârnit controverse în Rășinari
Referendum la Rășinari: 98,43% dintre alegători au votat împotriva exploatărilor miniere din Valea Dobra. Află ce se întâmplă cu proiectul carierei de magneziu.
Locuitorii comunei Rășinari, din județul Sibiu, au transmis un mesaj clar împotriva proiectului de deschidere a unei cariere de exploatare a magneziului în zona Valea Dobra. La referendumul local organizat duminică, 8 noiembrie, peste 98% dintre participanți au votat împotriva exploatărilor miniere pe teritoriul comunei.
Potrivit rezultatelor oficiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), 2.194 de persoane au votat împotriva proiectului, reprezentând 98,43% din totalul voturilor valabil exprimate. Doar 35 de alegători, respectiv 1,57%, s-au pronunțat în favoarea exploatărilor miniere.
La urne s-au prezentat 2.244 de persoane din totalul celor 4.431 de alegători înscriși pe listele electorale permanente. Prezența de 50,64% a depășit pragul minim necesar pentru validarea referendumului.
Consultarea populară a fost organizată în contextul controverselor generate de proiectul unei cariere de exploatare a rocilor magnezitice din perimetrul Valea Dobra. Localnicii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele efecte asupra mediului, peisajului natural, turismului și activităților tradiționale din zonă.
Referendum la Rășinari: aproape toți participanții au votat împotriva exploatărilor miniere
Rezultatul referendumului organizat în comuna Rășinari arată opoziția covârșitoare a comunității față de activitățile miniere propuse pe teritoriul localității.
Din cele 2.229 de voturi valabil exprimate, 2.194 au fost împotriva exploatărilor, în timp ce numai 35 au fost favorabile. Alte 15 voturi au fost declarate nule.
Prezența la urne a fost de 50,64%, respectiv 2.244 de alegători, ceea ce a asigurat îndeplinirea condițiilor legale de validare a referendumului.
Localnicii au fost chemați să răspundă la următoarea întrebare:
„Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”
Prin votul exprimat, comunitatea și-a manifestat dezacordul față de deschiderea unor exploatări miniere în zonă, în contextul proiectului privind cariera de roci magnezitice din Valea Dobra.
De ce se opun localnicii carierei de magneziu din Valea Dobra
Proiectul minier a generat numeroase discuții și controverse în comuna Rășinari. O parte importantă a comunității se teme că deschiderea carierei ar putea afecta mediul înconjurător și caracterul natural al zonei.
Printre principalele îngrijorări exprimate de localnici se numără riscul de poluare, posibilele efecte asupra apelor și solului, afectarea biodiversității și modificarea peisajului montan.
De asemenea, oamenii se tem că activitățile de exploatare ar putea avea consecințe asupra turismului și asupra modului tradițional de dezvoltare a comunei.
Rășinari este una dintre localitățile reprezentative ale Mărginimii Sibiului, zonă cunoscută pentru patrimoniul cultural, tradițiile pastorale și peisajele naturale. Tocmai aceste elemente au stat la baza opoziției exprimate de numeroși locuitori față de proiectul minier.
Ce presupune proiectul exploatării de magneziu din Rășinari
Proiectul din Valea Dobra aparține companiei Mineral Proiect Invest SA, cunoscută și sub numele de MPI Magnesium, și vizează exploatarea unor roci magnezitice, respectiv serpentine magneziene.
Compania a obținut o licență de exploatare pentru perimetrul minier Rășinari-Săliște. Aceasta are o durată contractuală de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.
Potrivit informațiilor prezentate de investitor, din rocile extrase ar urma să fie obținute produse industriale precum hidroxidul de magneziu ultrapur și oxidul de magneziu, materiale utilizate în diferite domenii industriale.
Planul companiei include și realizarea unei instalații de transport tehnologic pe cablu, prin care roca extrasă ar urma să fie transportată către un punct de preluare.
Investitorul a susținut că la amplasamentul carierei ar urma să se desfășoare extracția și concasarea primară, în timp ce procesarea industrială ar urma să aibă loc într-o altă locație.
Cu toate acestea, proiectul a rămas subiect de dezbatere publică, în special din cauza temerilor privind impactul asupra mediului și comunității locale.
Primăria Rășinari a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ
Înaintea referendumului, administrația locală a anunțat că a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru proiectul minier din Valea Dobra.
Primarul comunei, Bogdan Bucur, a explicat că decizia a fost motivată de demersul juridic aflat în desfășurare pentru organizarea referendumului local din 8 noiembrie.
Edilul a precizat că administrația locală a ținut cont de prevederile legale și de responsabilitatea față de comunitate, inclusiv de necesitatea protejării patrimoniului natural și turistic al localității.
După publicarea rezultatelor referendumului, primarul a transmis că va respecta voința exprimată de cetățeni și că va utiliza instrumentele juridice disponibile pentru a se opune proiectului carierei de magneziu.
Rezultatul referendumului nu anulează automat licența de exploatare
Deși votul localnicilor a fost categoric împotriva exploatărilor miniere, referendumul are caracter consultativ în raport cu atribuțiile autorităților naționale competente în domeniul resurselor minerale.
Prin urmare, rezultatul nu conduce automat la anularea licenței de exploatare obținute de companie și nici nu reprezintă, prin el însuși, o interdicție juridică definitivă a proiectului.
Totuși, votul reprezintă o exprimare oficială a poziției comunității și poate fi folosit de administrația locală în fundamentarea unor hotărâri, solicitări și demersuri administrative sau judiciare.
Primarul Bogdan Bucur a anunțat că va folosi toate instrumentele juridice puse la dispoziție de legislație pentru a respecta rezultatul consultării populare și pentru a încerca oprirea proiectului.
Astfel, viitorul carierei de magneziu din Valea Dobra rămâne dependent de procedurile administrative și juridice, precum și de deciziile autorităților competente.
Rezultatul referendumului transmite însă un semnal fără echivoc: majoritatea covârșitoare a locuitorilor din Rășinari nu dorește dezvoltarea unor exploatări miniere pe teritoriul comunei.
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