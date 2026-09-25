Temele îi copleșesc pe elevii români. Șase din zece spun că nu le pot rezolva fără ajutor

Șase din zece elevi români spun că nu reușesc să își rezolve singuri temele, fie pentru că li se par prea dificile, fie pentru că volumul de lucru este prea mare și nu le permite să le termine la timp.
Mulți apelează la colegi, părinți sau instrumente de inteligență artificială pentru a găsi soluții. Datele apar în contextul în care, de aproape un an, în România există reguli privind timpul alocat temelor pentru acasă.
Temele ajung să ocupe timpul de odihnă
Problema nu este doar dificultatea exercițiilor. Pentru numeroși elevi, volumul temelor este atât de mare încât timpul destinat odihnei este redus.
Potrivit datelor PISA 2025 prezentate în acest context, aproximativ trei sferturi dintre elevi spun că ajung frecvent să sacrifice timpul de odihnă pentru a-și face temele.
O parte dintre copii renunță, de asemenea, să mai rezolve temele atunci când acestea li se par prea complicate sau când nu reușesc să le termine într-un timp rezonabil.
La vârste mici, programul poate deveni astfel foarte încărcat. După orele de curs și activitățile suplimentare, unii copii ajung să petreacă alte ore la birou pentru teme.
Inteligența artificială, folosită pentru răspunsuri
În lipsa unor explicații suplimentare, elevii caută tot mai des soluții în afara școlii. Unii își întreabă colegii, alții cer ajutorul părinților, iar o parte folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială.
Datele PISA arată că 40% dintre elevii români spun că folosesc chatboți cu inteligență artificială pentru a învăța cel puțin o dată pe săptămână. În același timp, 73% afirmă că la școală învață să evalueze calitatea informațiilor generate de AI.
Folosirea tehnologiei nu înseamnă însă automat că elevul înțelege materia. Diferența dintre a primi un răspuns și a înțelege cum se ajunge la acel răspuns devine una dintre provocările cu care se confruntă școala.
Există limite pentru timpul alocat temelor
Ministerul Educației a introdus în urmă cu aproape un an reguli privind durata temelor pentru acasă. Pentru elevii din ciclul primar, timpul total destinat temelor ar trebui să nu depășească o oră pe zi, în timp ce pentru gimnaziu și liceu limita este de două ore.
Directorii și diriginții au responsabilități în monitorizarea volumului de teme, astfel încât sarcinile primite la diferite materii să nu ducă la depășirea acestor intervale.
Un consilier educațional citat în analiza situației atrage atenția că profesorii ar trebui să stabilească necesitatea temelor în funcție de conținutul predat și de timpul disponibil pentru explicații la clasă.
Rezultatele PISA arată probleme mai largi
Situația temelor apare pe fondul unor rezultate slabe obținute de elevii români la testarea PISA 2025. Aproape jumătate dintre elevii de 15 ani din România nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire sau științe.
La matematică, proporția este de 52%, la citire de 48%, iar la științe de 46%. Evaluarea arată dificultăți în folosirea cunoștințelor în situații practice și în înțelegerea unor texte sau explicații.
În acest context, folosirea inteligenței artificiale pentru teme ridică o întrebare importantă pentru școală: cum poate fi folosită tehnologia ca instrument de învățare, fără ca elevul să ajungă să înlocuiască propriul efort de înțelegere cu un răspuns generat automat.